Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte “Murge Cappello” lungo la Strada Provinciale 341 a Caggiano.

L’intervento, atteso da tempo, rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della percorribilità di una delle principali arterie del territorio comunale. L’opera si inserisce nell’ambito delle azioni volte alla tutela della pubblica incolumità e alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti, confermando l’attenzione concreta verso le esigenze della comunità locale.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo per la sensibilità dimostrata e al tecnico responsabile di zona, ing. Ernesto Sgaramella, per la costante disponibilità e collaborazione istituzionale.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina – che arriva dopo anni di attesa e che consentirà di migliorare significativamente i livelli di sicurezza per cittadini e utenti della strada. Continueremo a lavorare con determinazione, in sinergia con gli enti sovracomunali, per garantire infrastrutture sempre più efficienti e adeguate alle esigenze della nostra comunità“.

L’Amministrazione continuerà a operare con determinazione per garantire infrastrutture sempre più sicure, efficienti e rispondenti alle esigenze del territorio.