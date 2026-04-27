Una domenica all’insegna della passione per i motori quella trascorsa ieri grazie all’organizzazione dell’associazione teggianese Route 39.

Un raduno di auto e moto d’epoca e sportive ha unito i numerosi appassionati che per l’occasione hanno fatto un viaggio indietro nel tempo con la visita al Museo Logos di Vibonati, ideato e realizzato dall’imprenditore di Teggiano Carmine Cardinale.

La partenza del raduno era prevista dalla sede di Route 39 sulla Provinciale a Prato Perillo. Una volta effettuate le iscrizioni, i veicoli si sono avviati in corteo alla volta del Golfo di Policastro per raggiungere il Museo Logos.

Poi la visita tra le sale che ripercorrono oltre 2000 anni di storia e un pranzo conviviale tutti insieme terminato con il taglio della torta dedicata all’associazione e al Museo Logos. Il raduno ha goduto del patrocinio del Comune di Vibonati.