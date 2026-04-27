Lotta Olimpica. Settimo posto per Viki Amendola della New Kodokan agli Europei Seniores di Tirana
Conclusi gli Europei Seniores di Lotta Olimpica a Tirana. Si tratta della principale competizione in Europa per questa disciplina.
Dieci classi di peso sia per gli uomini che per le donne nella lotta libera, più altre dieci classi di peso previste per la lotta greco-romana: in totale 30 diverse categorie per conquistare l’oro europeo.
L’Italia era presente con una squadra composta da 13 elementi.
Settimo posto per Viki Amendola della New Kodokan di San Pietro al Tanagro, ma con un pizzico di rammarico per non aver ottenuto un risultato migliore.
Nella lotta libera Viki ha gareggiato per la categoria 72 kg.
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