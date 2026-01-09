Ha commesso ben 4 rapine nel giro di un’ora nel centro di Salerno.

E’ questo il bilancio di una mattinata concitata culminata con l’arresto in flagranza di un minorenne di origine egiziana da parte degli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe preso di mira automobilisti e passanti tra Piazza della Concordia e il lungomare. L’ultima vittima sarebbe stato un uomo che aveva appena prelevato al bancomat.

Le diverse segnalazioni giunte al 112 hanno permesso agli agenti della Questura di intervenire immediatamente e di fermare il responsabile, assicurandolo alla giustizia.

In particolare, il tutto ha avuto inizio intorno alle 5 di questa mattina quando alla Centrale Operativa è giunta una segnalazione da parte di un uomo che aveva sorpreso un giovane, verosimilmente di nazionalità straniera, intento a rovistare all’interno della sua auto parcheggiata in prossimità di Piazza della Concordia, nella quale aveva fatto accesso infrangendo il finestrino al lato conducente. Il ragazzo, dopo aver sottratto un portamonete, vistosi scoperto avrebbe minacciato l’uomo con un coltello pretendendo altro denaro. La vittima, con la scusa di recuperare i soldi in auto, è riuscita ad avviare il veicolo e ad allontanarsi, contattando il numero di emergenza.

Successivamente, il minorenne, come ricostruito dagli operatori intervenuti, sempre armato di coltello, avrebbe compiuto in rapida successione ulteriori tre rapine ai danni di passanti: la seconda ai danni di un uomo anziano, al quale è stato sottratto il cellulare; la terza ai danni di un giovane in attesa dell’autobus, al quale è stata intimata la consegna del portafogli; la quarta ai danni di un ultimo passante che stava utilizzando il bancomat sul lungomare Trieste, minacciato per ottenere denaro.

Proprio in quei frangenti è giunta sul posto una Volante dell’U.P.G.S.P., attirata dalle richieste d’aiuto di una delle vittime. Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente riuscendo, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, a bloccare il giovane, successivamente identificato come minorenne straniero in possesso di permesso di soggiorno, allontanatosi nelle ore precedenti da una struttura di accoglienza. In ausilio è giunta anche una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

Il minore è stato sottoposto a una perquisizione personale, venendo trovato in possesso di un coltellino e di un coltello da cucina, oltre agli oggetti poco prima sottratti alle prime due vittime, che nel frattempo sono giunti sul posto spiegando agli operatori quanto accaduto. Tutte le vittime sono state invitate presso gli uffici dell’U.P.G.S.P. per formalizzare querela.

Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, che ha disposto l’accompagnamento del giovane in un Centro di Prima Accoglienza per la successiva udienza di convalida.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza 112, strumento fondamentale per una risposta rapida ed efficace sul territorio.

Durante una conferenza stampa in città, il Questore Giancarlo Conticchio e il Procuratore del Tribunale per i Minorenni Angelo Frattini hanno rivolto il loro plauso ai poliziotti per il lavoro svolto.