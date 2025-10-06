Confesercenti Vallo di Diano, corsi gratuiti Tela per diventare tecnico superiore. Come iscriversi
La Confesercenti Vallo di Diano, sentita la Camera di Commercio di Salerno, promuove nell’area del Vallo di Diano la possibilità di iscriversi ai corsi gratuiti promossi da Tela, Its Academy Territorio e Lavoro.
Sono aperte le iscrizioni per due corsi:
- Agricheck 5.0: tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari, con competenze specifiche nell’applicazione e nell’implementazione dei protocolli di analisi di laboratorio e di certificazione, nel rispetto delle normative vigenti delle filiere agroalimentari.
- Food Processing Innovations: tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi con competenze specifiche nei processi di prima lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni agricole.
E’ possibile iscriversi fino all’8 ottobre.
“Offriamo una nuova importante occasione per entrare nel mondo del lavoro – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino –, con corsi professionalizzanti e gratuiti, in grado di offrire competenze necessarie per essere competitivi in un mercato che lo richiede sempre di più. Ringrazio per la collaborazione la Camera di Commercio di Salerno”.
Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.