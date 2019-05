Notte dei Musei. Questa sera alla Certosa di Padula visite guidate organizzate da Nova Civitas

La Nova Civitas, società cooperativa di Padula, in occasione della IV edizione della Festa dei Musei 2019, evento nazionale organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di migliorare l’accoglienza ai visitatori, propone visite guidate alla Certosa di San Lorenzo con le proprie guide turistiche specializzate di Padula questa sera alle ore 19.30, 20.30 e 21.00.

La Certosa di Padula aderisce alla Notte Europea dei Musei con l’apertura serale dalle ore 19.30 alle ore 22.30 con biglietto d’ingresso ridotto ad 1 euro.

La Direzione generale Musei condivide con ICOM Italia (International Council of Museums) il tema della Giornata internazionale dei Musei, ovvero “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”, traduzione italiana del tema proposto per la Conferenza generale di Kyoto 2019.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.novacivitas.info o telefonare allo 0975/1966555.

– Paola Federico –