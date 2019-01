Teatro in Sala. Temi d’attualità e stereotipi al centro della commedia “Indovina chi sviene a cena”

E’ andato in scena ieri sera, presso il Teatro comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, il secondo spettacolo in concorso della XXIII edizione della rassegna “Teatro in Sala“.

Protagonista la Compagnia “Libera Manifattura Teatrale – Ellementi” di Napoli che ha calcato il palcoscenico con lo spettacolo “Indovina chi sviene a cena“, scritto da David Conati, per la regia di Orazio Picella.

La commedia affronta temi attuali e i personaggi incarnano gli stereotipi della nostra società. Piero e Filippo, confidenzialmente Pierre e Filly, sono una coppia di fatto e da sei mesi sono andati a convivere all’insaputa dell’autoritaria sorella di Pierre. I due amanti sono appena tornati da una vacanza ad Ibiza quando trovano un messaggio in segreteria di Elide che li informa che sarebbe passata a trovarli. Convincono la loro vicina Anna a fingersi la fidanzata di Pierre per una sera. Anna è una “professionista” che si fa chiamare Melissa e la stessa sera ha un appuntamento con Roberto, che è il capoufficio di Pierre. I cinque si trovano tutti nello stesso appartamento e grazie ad una serie di equivoci tutti i segreti vengono svelati.

Ospite del quinto appuntamento della kermesse il giovane e talentuoso ballerino Vittorio Ardovino che nella passata edizione è stato uno degli allievi del famoso talent di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi. La sua passione per la danza nasce ad 11 anni grazie ad un film, come tutti i bambini della sua età giocava a calcio e per i primi tempi andava sia a scuola calcio che a scuola di danza. Nonostante la giovane età Vittorio vanta partecipazioni importanti e il suo sogno è quello di diventare un coreografo affermato.

– Annamaria Lotierzo –