Nuove mosse di mercato per la Gelbison: è stato ufficializzato l’acquisto del calciatore Nicolò Carcione, difensore classe 2007, proveniente dal Cassino Calcio e di Francesco Russo, centrocampista di 29 anni, proveniente dalla Puteolana

Cresciuto nel settore giovanile del club laziale, Carcione si è distinto per le sue qualità tecniche e caratteriali, dimostrando solidità difensiva e margini di crescita importanti.

Con questo innesto la Gelbison continua a puntare con decisione sui giovani talenti, in linea con il progetto di valorizzazione del vivaio e del futuro del club.

Russo, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Reggina, vanta una lunga esperienza tra Serie C e Serie D, avendo indossato le maglie di club prestigiosi come Matera, Acireale, Foggia, Sicula Leonzio, Bra, Fermana e Reggina. Nel corso della sua carriera ha collezionato presenze importanti anche con Taranto, dove ha totalizzato 27 presenze e 7 gol in Serie C e con il Foggia (18 presenze, 2 gol nella stessa categoria). In Serie D, ha lasciato il segno con la Fidelis Andria, realizzando 10 reti in 27 partite, contribuendo alla salvezza della squadra.

Russo può vantare anche una esperienza in Serie B con il Crotone e si distingue per tecnica, visione di gioco e capacità realizzativa. Con il suo arrivo, la Gelbison si assicura un attaccante di esperienza e qualità, pronto a dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali.

“Benvenuti e in bocca al lupo per questa nuova avventura in rossoblù” fa sapere la società.