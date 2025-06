Incendio in un uliveto ad Auletta.

E’ accaduto questa mattina quando le fiamme, per cause da accertare, hanno preso di mira una serie di alberi di ulivo in un campo di località Massavetere.

Sul posto l’intervento repentino dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ha permesso di domare il rogo e di contenere i danni.

I caschi rossi hanno in seguito messo in sicurezza e bonificato l’area.

Gli incendi nei campi e nelle aree boscate sono purtroppo caratteristici della stagione estiva e proprio nella giornata odierna la Protezione Civile della Regione Campania ha avvisato che dal prossimo 15 giugno prenderà il via il periodo di grave pericolosità relativo agli incendi boschivi.