Lavoro in nero in un’officina meccanica di Capaccio Paestum. Attività sospesa e sanzioni per 9mila euro

Lavoro in nero in un’officina meccanica di Capaccio Paestum.

Personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, insieme ai militari della locale Stazione, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del lavoro nero e verifica dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno contestato al titolare dell’officina violazioni di carattere amministrativo.

In particolare sono state mosse contestazioni in merito all’impiego di manodopera in nero e irregolarità amministrative, per un totale di 7.200 euro. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale con una sanzione pari a 2mila euro.

– Paola Federico –