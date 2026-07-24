Con Decreto dirigenziale n. 417 del 20 luglio è stata ammessa la proposta della DMO “Cilento e Vallo di Diano”.

Con il provvedimento la Regione Campania ha preso atto dei lavori della Commissione incaricata della valutazione delle candidature e ha approvato l’elenco degli esiti relativi alle istanze presentate per il riconoscimento delle Destination Management Organization regionali. L’ammissione della DMO “Cilento e Vallo di Diano” rappresenta un risultato significativo e un segnale incoraggiante per tutto il territorio.

Dovrà ora completare gli adempimenti richiesti dalla Regione Campania, così da poter proseguire il percorso avviato.

Mettere insieme 49 comuni e un sistema ricettivo che supera i 42.000 posti letto, significa aver dato vita a una rete ampia e rappresentativa, capace di superare i confini delle singole comunità e di guardare allo sviluppo turistico del Cilento e del Vallo di Diano con una visione comune.

La proposta era stata presentata lo scorso aprile. L’iniziativa nasce per superare le frammentazioni territoriali e costruire una visione condivisa, in un percorso voluto e promosso nell’ambito della Comunità dei Sindaci insieme al Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con la volontà precisa di fare sintesi tra le diverse proposte e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore turistico, promuovendo in maniera integrata l’offerta dell’intero territorio del Parco.

L’obiettivo è passare dalla promozione dei singoli luoghi alla valorizzazione di interi territori, mettendo in rete cultura, paesaggio, ricettività, mobilità, eventi, enogastronomia e servizi. È un cambio di paradigma. Il turista non sceglie più soltanto una città o una spiaggia, ma vive un’esperienza complessiva. Per questo le DMO avranno il compito di coordinare strategie, programmare la promozione, gestire i flussi turistici, favorire la destagionalizzazione e costruire un’offerta integrata capace di distribuire i benefici del turismo anche nelle aree interne.