Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Il 23 novembre a San Rufo un momento di riflessione
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne l’Amministrazione di San Rufo propone un momento di riflessione.
Il 23 novembre alle ore 12 in piazza Madonna delle lacrime si terrà la deposizione di un mazzo di fiori in omaggio a tutte le vittime di femminicidio la cui voce è stata spezzata brutalmente.
L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza.
Assieme ai membri dell’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Marmo presenzieranno le catechiste e i ragazzi che seguono il catechismo per vivere assieme un momento di raccoglimento.