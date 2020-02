Sostegno all’affitto, dalla Regione Campania contributi per 13 milioni di euro. Al via il bando

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) il “Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 per l’annualità 2019″. Ai sensi della nuova disciplina approvata dalla Giunta Regionale nell’ottobre scorso, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, è stato emanato il primo bando regionale per l’erogazione dei contributi destinati al sostegno all’affitto.

Il Bando, destinato a tutti i cittadini della Campania, prevede una procedura innovativa, sia perché esclusivamente on-line sia perché gestita direttamente dalla Regione e non più dai singoli Comuni, cosa questa che consentirà di abbreviare notevolmente i tempi di erogazione dei contributi.

Le risorse complessivamente stanziate, pari ad 13.056.066,66 euro sono ripartite in quattro parti, in proporzione alle domande provenienti dai cittadini residenti nei Comuni e articolati nelle seguenti fasce:

Comune di Napoli (circa 1 milione di abitanti);

Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (circa 1,3 milioni abitanti);

Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 ed i 20.000 abitanti (circa 1,5 milioni di abitanti);

Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (circa 2,1 milioni abitanti).

Successivamente, la Regione provvederà a trasferire a ciascun Comune l’elenco degli aventi diritto al contributo per la verifica documentale dei requisiti dichiarati on-line e la materiale erogazione del contributo stesso. Il contributo massimo concedibile varia tra i 1.800 e 2.000 euro, a secondo della fascia di reddito, ed è calcolato sulla base del rapporto tra canone di affitto annuo ed ISEE, anche se alcuni Comuni, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, hanno deliberato una riduzione del contributo spettante.

Fino alle ore 23.59 del 13 marzo 2020 sarà quindi possibile compilare la domanda per l’accesso ai contributi sull’affitto per l’anno 2019 accedendo al sito: https://bandofitti.regione.campania.it

– Paola Federico –