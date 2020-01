Botti di Capodanno. E’ di 10 feriti il bilancio nella provincia di Salerno

Anche quest’anno il bilancio dei feriti a causa dei botti sparati per festeggiare l’ultima notte dell’anno in provincia di Salerno fa contare delle vittime. In tutto il Salernitano sono 10 le persone colpite dallo scoppio di petardi e artifizi simili.

Come comunicato dalla Questura di Salerno nessuno è in condizioni particolarmente preoccupanti. Paura ed escoriazioni tra i motivi della corsa in Pronto Soccorso. Una delle vittime è rimasta ferita ad un orecchio.

Quattro feriti sono però residenti nel Napoletano, due a Torre Annunziata e due a Palma Campania, e si sono recati in ospedale a Sarno e a Scafati per la vicinanza territoriale.

Il bilancio è salito rispetto a quello del 2018 che aveva fatto registrare 8 feriti, ma quelli di quest’anno sono stati tutti dimessi dopo le necessarie medicazioni. Tra loro anche una minorenne.

– Chiara Di Miele –