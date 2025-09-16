Nei Centri Analisi Biochimica a Padula e Battipaglia la domenica si fa prevenzione con i check-up
Domenica si fa prevenzione nei Centri Analisi Biochimica dove è possibile effettuare i prelievi dalle 8:00 alle 11:00 nelle sedi di Padula e Battipaglia.
Offerte agevolate su tutti i tipi di check-up: controlli di routine, check-up ormonali e vitaminici, screening per intolleranze e allergie, esami specifici su richiesta.
Più tempo per te, meno stress, stessi standard di qualità e referti rapidi.
L’esame completo maschile costa 40 euro e comprende: emocromo, azotemia creatinina, Got/Ast, Gpt/Alt, Colesterolo totale, Colesterolo Hdl, Colesterolo Ldl, trigliceridi, glicemia, Psa, uricemia.
L’esame completo femminile costa 45 euro e comprende: emocromo, azotemia, creatinina, Got/Ast, Gpt/Alt, Colesterolo totale, Colesterolo Hdl, Colesterolo Ldl, trigliceridi, glicemia, Vitamina D.
Sedi di prelievo domenicale: Padula 0975- 74208/373-7832999; Battipaglia 0828-621020. WhatsApp al 366/1148413.
