Incidente stradale a Capaccio Paestum. Tre persone ferite
Incidente stradale nella tarda mattinata sulla SP 13 a Capaccio Paestum. L’impatto si è verificato, per cause da accertare, tra una Opel e una Lancia Musa.
Una donna e due uomini che viaggiavano a bordo delle due auto sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dai sanitari del 118.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, alla guida del Capo Distaccamento Angelo Picariello, per le operazioni di soccorso.
Toccherà alle Forze dell’Ordine, dopo aver effettuato i rilievi, chiarire la dinamica dell’incidente.