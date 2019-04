Bombola del gas si incendia in un appartamento a Sala Consilina, Vigili del Fuoco evitano la tragedia

Attimi di paura questa mattina per l’incendio di una bombola del gas all’interno di un palazzo di via Mezzacapo a Sala Consilina.

La bombola si trovava in un appartamento situato al quarto piano dell’edificio e ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Tempestivo e risolutivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi coordinati dal caposquadra Eugenio Siena hanno infatti domato il rogo ed evitato che l’accaduto si trasformasse in una vera e propria tragedia considerata la pericolosità del liquido infiammabile.

Soltanto lievi ustioni ad una mano per la persona che vive nell’appartamento

– Chiara Di Miele –