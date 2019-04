Ha tentato di sfuggire ad un posto di blocco dei Carabinieri a bordo della propria auto ed è finito in un burrone.

Un 20enne, originario della provincia di Napoli, è stato fermato nella notte sulla ex S.R. 447 a Pisciotta dai Carabinieri della Stazione locale, diretti a livello territoriale dal Capitano Mennato Malgieri, sul posto per un servizio coordinato sul territorio per reprimere le violazioni al codice della strada.

Il ragazzo, che era alla guida di una Fiat Panda, insieme ad un amico coetaneo, non ha rallentato all’alt dei militari ed ha ripreso la marcia a maggiore velocità, evitando il controllo dei carabinieri e finendo la corsa in un burrone. I due giovani non hanno riportato ferite gravi e sono stati sottoposti alle cure dei sanitari del 118.

I carabinieri li hanno aiutati ad uscire dall’automobile ed hanno scoperto che il conducente non ha mai conseguito la patente di guida e nell’aprile del 2018 era stato protagonista di un episodio analogo, anche in quel caso finito con un incidente.

Sono poi scattate le denunce per guida senza patente, mancato alt all’imposizione del pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.

– Marianna Vallone –