Presentata alla Banca Monte Pruno la X edizione della “Festa dell’Asparago Selvatico” di Roscigno

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa per la presentazione della “Festa dell’Asparago Selvatico” di Roscigno, presso la sede amministrativa della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio.

Giunta alla X edizione e finanziata dalla Regione Campania, la “Festa dell’Asparago Selvatico” è un’importante iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal primo cittadino Pino Palmieri, con la collaborazione della Banca Monte Pruno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Pro loco di Roscigno, delle associazioni “Roscigno più” e “Terra Mia”, e del Servizio Civile Nazionale.

A partire da mercoledì 1° maggio fino a domenica 5 sarà possibile degustare prodotti tipici, in particolar modo l’asparago selvatico di Roscigno. L’evento sarà accompagnato da spettacoli musicali e artisti di strada.

“Organizziamo quest’evento, legato alla gastronomia locale, soprattutto per far conoscere il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Roscigno Pino Palmieri – per questo, accanto alla degustazione dei prodotti tipici, ci sarà la possibilità di visitare anche il borgo di Roscigno“.

Dunque, la Festa dell’Asparago Selvatico nasce anche come iniziativa artistica e culturale per valorizzare il sito archeologico di Roscigno. Infatti, durante le cinque giornate, sarà possibile vedere, attraverso visite guidate, l’antico borgo di Roscigno Vecchia e gli scavi archeologici di Monte Pruno.

“La Banca Monte Pruno cerca di valorizzare i nostri territori in tutti i modi possibili – ha specificato il Direttore Generale Michele Albanese, principale sostenitore dell’evento – soprattutto Roscigno che ci ha visto nascere e crescere. Promuovere un’iniziativa del genere vuol dire portare ad una rivalutazione autentica e ad una riscoperta del nostro territorio“.

– Justine Biancamano –