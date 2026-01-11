Paura e apprensione tra i residenti di via Belvedere a Battipaglia dove una bomba carta è stata fatta esplodere all’ingresso di un palazzo. Non si tratterebbe di un episodio isolato, secondo quanto dichiarato da un testimone tramite un gruppo social, l’episodio si sarebbe verificato anche il giorno prima.

L’accaduto è stato segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Sia fatta piena luce su quanto accaduto e non si tralasci alcun dettaglio – ha dichiarato il parlamentare – Si risalga ai responsabili e l’episodio non resti impunito. La sicurezza dei residenti va salvaguardata specie di fronte a fenomeni come questi. Chiedo alle Forze dell’Ordine e alla magistratura di andare fino in fondo e di rafforzare i controlli sul territorio. Ai cittadini va garantita sicurezza e la certezza che lo Stato è presente e non arretra di fronte a chi tenta di imporre paura e violenza sui territori”.