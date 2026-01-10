Lo Sporting Sala Consilina offre forse la più bella prestazione della stagione e va vicino ad espugnare il campo dei bi-campioni d’Italia della Meta Catania, tra l’altro anche capolista in questa annata sportiva, ma alla fine deve recriminare per il mancato successo che sfuma a soli 15 secondi dal suono della sirena quando la Meta Catania trova con Drahowski la rete del definitivo 4-4.

Un pareggio per i gialloverdi che per certi aspetti ha il sapore della beffa. Si parte subito a ritmi alti e dopo pochi secondi gli etnei vanno vicino al vantaggio ma il legno salva Fiuza, un palo di Rossetti salva anche la porta dei padroni di casa.

La gara si stappa dopo 2’30” con una rete di testa di Sacon. Lo Sporting Sala Consilina non si abbatte e dopo soli due giri di lancette con Arillo, ottimamente servito da Delmestre, riporta il match in equilibrio. La gara resta piacevole con un elevato tasso tecnico da parte dei protagonisti in campo e al 9’10” Rossetti mette Igor in condizioni di raddoppiare e per quest’ultimo è il modo migliore per festeggiare il suo compleanno. La Meta Catania accusa il colpo e dopo meno di trenta secondi Arillo con un cucchiaio firma la terza rete per il team salese dei cugini Detta.

Gli isolani provano a tornare in corsa e lo fanno con una precisa conclusione di Turmena che al 13’20” beffa Fiuza, ma il tempo si chiude con il doppio vantaggio per i ragazzi di Conde grazie alla rete dell’ultimo innesto Jurlina, che con il portiere Siqueira fuori dai pali realizza la rete da metà campo e sul punteggio di 2-4 a favore dei gialloverdi salesi si chiude la prima frazione. Nella ripresa parte bene lo Sporting Sala Consilina che dopo 38 secondi con il croato Jurlina si guadagna un rigore, ma Mello lo cestina sparando alto. La formazione di Conde crea almeno altre due limpide occasioni per allungare ma il Catania non subisce la quinta rete e resta in partita.

E a metà della seconda frazione Turmena sottomisura con uno scavetto riporta in partita gli etnei siglando la rete del 3-4. Una marcatura che galvanizza gli uomini di Juarna che crede nel pareggio e spinge sull’acceleratore e a tre dalla conclusione gioca con Sacon portiere di movimento e a 15” dalla fine con Drahowski trova la rete del pareggio. Un risultato che lascia un po’ di amaro in casa salese, ma che consente al team di Conde di chiudere l’andata al terzo posto e essere testa di serie alla Coppa Italia.

Ora il campionato si ferma per un mese e ritornerà il 10 febbraio per dare spazio alla Nazionale impegnata agli Europei, nelle cui fila c’è anche il pivot dei gialloverdi Italo Rossetti. Intanto lo Sporting Sala Consilina martedì torna in campo per la Coppa Divisione: sarà impegnata in Puglia sul campo del Mola formazione di serie B il match vale l’accesso agli ottavi della competizione.