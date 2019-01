La forte ondata di maltempo, che nella giornata di ieri ha colpito la Basilicata, ha provocato anche danni alle linee elettriche in media e bassa tensione gestite da E-Distribuzione, Società del Gruppo Enel, soprattutto a causa di alberi ad alto fusto, situati al di fuori della fascia di rispetto degli elettrodotti, caduti sui cavi per via del peso della neve.

Grazie al lavoro incessante delle task force di E-Distribuzione, composte da oltre 350 persone tra risorse operative, tecnici e personale d’impresa, rispetto a ieri sono stati complessivamente rialimentati oltre 24.500 clienti. Restano al momento disalimentati 5.500 clienti in provincia di Potenza, distribuiti principalmente in aree nelle quali persistono problemi di viabilità che ne ostacolano l’accesso.

Ottenuta la disponibilità di pieno transito da parte delle Autorità competenti, E-Distribuzione completerà la normalizzazione del servizio elettrico entro la tarda serata di oggi, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza, attraverso riparazioni, trasporto e posa di gruppi elettrogeni.

L’Azienda sta operando in costante contatto con la Protezione Civile Nazionale e Regionale, con le Prefetture e con i Sindaci dei Comuni interessati dai disservizi, con i quali si stanno coordinando gli interventi nelle aree di difficile accesso.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Claudia Monaco

