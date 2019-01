A Camerota il Presidente della Provincia Strianese inaugura i lavori della strada del Ciglioto

Si è tenuta questa mattina in piazza San Marco a Licusati, frazione del comune di Camerota, la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di consolidamento, messa in sicurezza e rifacimento della Strada Provinciale 66, meglio conosciuta come Ciglioto.

I lavori che partiranno il prossimo 28 Gennaio saranno realizzati grazie a un finanziamento regionale di circa 500mila euro che la Regione, in collaborazione con la Provincia di Salerno, ha deciso di stanziare sulla Strada Provinciale 66.

Presente alla consegna dei lavori, il Presidente della Provincia Michele Strianese che non ha voluto mancare a un evento così importante per il Basso Cilento.

“Siamo qui oggi per testimoniare la presenza della Provincia di Salerno sul territorio del Cilento – ha dichiarato il Presidente Strianese – Con questo intervento sulla strada del Ciglioto risolviamo un problema molto importante che era tanto atteso da molto tempo. Tutto questo è stato possibile grazie all’interessamento e all’impegno della Provincia e della Regione Campania che ha deciso di stanziare la somma necessaria al rifacimento della strada”.

Non sono mancati i ringraziamenti del Sindaco del comune di Camerota Mario Salvatore Scarpitta che è apparso molto soddisfatto per il risultato ottenuto.

“Oggi è una data storica per il comune di Camerota perché finalmente la strada del Ciglioto verrà rifatta e messa in sicurezza – ha dichiarato Scarpitta – Siamo contenti perché vediamo una Provincia dinamica che guarda con attenzione al problema molto sentito della viabilità”.

Presenti a Licusati anche i Consiglieri Provinciali Pasquale Sorrentino e Carmelo Stanziola che hanno voluto sottolineare l’attaccamento che la Provincia di Salerno ha per l’intero Cilento.

– Maria Emilia Cobucci –