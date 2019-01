Maltempo. Black out nel Potentino per un guasto alla linea elettrica

L’intensificarsi della forte ondata di maltempo in Basilicata, in particolare nel Potentino, ha provocato danni alle linee elettriche di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. I guasti sono causati soprattutto da alberi ad alto fusto, situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, caduti sui cavi a causa del peso della neve.

Al momento si segnalano anche disservizi sulla rete in alta tensione, gestita da un altro operatore, che determinano la disalimentazione delle cabine primarie di Marsico Nuovo, Baragiano e Viggiano.

I tecnici di E-Distribuzione, in sinergia con quelli dell’altro operatore, stanno effettuando una serie di manovre in telecomando sulle linee per rialimentare i clienti rimasti senza energia. Altre manovre, coordinate dai Centri Operativi, vengono effettuate sul posto dalle squadre di pronto intervento, composte da oltre 200 persone tra risorse operative, tecnici e personale di impresa. L’Azienda ha dislocato sul campo anche mezzi speciali e gruppi elettrogeni con lo scopo di rialimentare i clienti nel minor tempo possibile.

E-Distribuzione è in contatto con la Protezione Civile della Regione Basilicata, con le Prefetture e con i sindaci dei Comuni interessati dai disservizi, con i quali si stanno coordinando gli interventi nelle aree di difficile accesso a causa della neve.

I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente“, è stata messa a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.​

A Balvano (Centro abitato e contrade Cerreta, Melassano, Gaudino, Iuzzolino, Platano Maria Cupita, Sevinosa), Vietri di Potenza (contrada Cugni), Sant’Angelo Le Fratte (contrade Fellana, Macchitelle, Farisi, Isca e Matine), Picerno (contrade Alto Cesine e Tarallo, Marmo I e II, Sp 83, sp 94, strada della Cantoniera, strada della Castagna, strada del Melandro, strada Castello, Bosco Tre Case, Vallone di Gaveta, strada Porcino, strada degli Aviglianesi e Pantone di Vose), Savoia di Lucania (contrade Fossati, Perolla, Pisciolo, Santa Maria e vie dell’Acquedotto), a causa dell’interruzione di energia elettrica all’impianto di sollevamento di Pascara, l’erogazione idrica è sospesa fino alla riparazione del guasto.

– redazione –