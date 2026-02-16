“Le novità fiscali del 2026”. E’ il titolo del convegno che avrà luogo nella Sala Multimediale del Comune di Francavilla in Sinni.

L’appuntamento è fissato per domani 17 febbraio dalle 15 alle 19 ed è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina – Lagonegro.

I saluti istituzionali saranno affidati a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, a Romano Cupparo, Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni, ed a Franco Cupparo, assessore alle Attività Produttive Regione Basilicata.

A moderare l’incontro sarà Antonio Perretta, consigliere dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina/Lagonegro.

Vito Dulcamare, esperto in materia Fiscale, parlerà del quadro riepilogativo della manovra 2026 e delle altre novità fiscali, delle novità in tema di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di Iva, di riscossione e accertamento, di agevolazioni alle imprese e delle novità per le persone fisiche e le altre novità fiscali di periodo e di interesse professionale.

Il convegno è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua per 4 CFP.