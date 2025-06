Su iniziativa delle professoresse Maria Cappelli e Samantha Durante, e fortemente voluto dall’Istituto “Marco Tullio Cicerone”, si è svolto presso il Campo Base River Park il progetto “Biologia degli ecosistemi fluviali – Campo Base”, un percorso educativo inserito nel programma nazionale FSE+ “Scuola e Competenze” 2021–2027 nell’ambito dell’iniziativa estiva “E…State con noi”.

E’ stata così realizzata un’esperienza didattica immersiva di tre giorni interamente dedicata ai beni ambientali e culturali, con un approccio esperienziale sul campo.

Durante le tre giornate del 16, 17 e 18 giugno gli alunni hanno esplorato la biodiversità fluviale, fatto una visita guidata alle grotte di Pertosa-Auletta, svolto attività di formazione su dinamiche fluviali e sicurezza, una visita al Museo del Suolo e partecipato alla tavola rotonda su “La gestione degli ecosistemi fluviali e il global warming”.

L’iniziativa ha rappresentato una concreta opportunità di crescita per studentesse e studenti, mettendo al centro il rapporto con il territorio, la sostenibilità e l’inclusione.

“Si ringraziano – afferma il “Cicerone” – il Comune di Sala Consilina per il supporto al trasporto, i Comuni di Auletta e Pertosa per l’ospitalità, la Fondazione MIDA per aver generosamente messo a disposizione gli spazi e il dottor Stefano Prota per l’alta professionalità con cui ha coordinato le attività del Campo Base”.