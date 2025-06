Scontro tra una Fiat Tipo e una Fiat Punto questo pomeriggio lungo la strada San Donato tra Eboli e Olevano sul Tusciano.

I due veicoli sono rimasti coinvolti nell’impatto per cause da accertare e i conducenti hanno riportato delle ferite. Per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

Successivamente i sanitari del 118 li hanno trasportati negli ospedali di Eboli e di Battipaglia.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Eboli.