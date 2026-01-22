Un grave episodio vandalico è quello denunciato a Battipaglia attraverso i social.

Un cittadino ha segnalato che ignoti avrebbero sfondato un’auto per rubare una borsa e, successivamente, avrebbero effettuato un prelievo utilizzando il libretto intestato a un bambino di appena due anni.

Il fatto sarebbe avvenuto ieri in una traversa della zona Belvedere: “Oggi hanno danneggiato un’auto, domani potrebbero scippare un’anziana o fare di peggio” .

L’uomo lancia un appello a chiunque abbia visto qualcosa o conosca i responsabili invitando a contattarlo.