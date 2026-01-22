La giovane Miriam Sgarlata di Tramutola ha vinto 150mila euro questa sera nel corso del seguito programma di Rai 1 “Affari tuoi”.

La concorrente della Basilicata, la cui madre è di Sassano, con il pacco numero 19 ha giocato accompagnata dal fidanzato Francesco e consigliata dal presentatore Stefano De Martino.

Dopo aver evitato tutti i pacchi blu con i premi minori Miriam è giunta alla fine con i due premi rossi da 50mila e 300mila euro.

Così “Il dottore” le ha fatto un’offerta a cui non ha saputo dire di no: accettare in cambio dell’apertura del suo pacco un premio da 150mila euro.

Fortunatamente nel suo numero 19 c’erano soltanto 50mila euro, così sia lei che il fidanzato e tutta la Val d’Agri possono gioire della sostanziosa vincita. La coppia ha già due bambine ed è prossima al matrimonio.