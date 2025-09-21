Nell’ambito dei servizi tesi alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio di stupefacenti la Sezione di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Battipaglia, retta dal Vice Comandante Domenico Di Vita e dal Maresciallo Capo Maurizio Mastrolia, ha controllato il dipendente di un negozio di prodotti ortofrutticoli.

Quando gli agenti hanno avuto certezza di coglierlo sul fatto hanno proceduto alla perquisizione. L’egiziano era in possesso di hashish.

Dopo le operazioni di identificazione e controllo in materia di soggiorno quale richiedente asilo è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

In corso i controlli sull’attività commerciale.

“Ennesima brillante operazione che si inserisce in un più ampio ventaglio di operazioni diverse e notevoli eseguite dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Battipaglia” afferma la sindaca Cecilia Francese.