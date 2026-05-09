Abuso edilizio nel cuore della città antica di Paestum. Sequestrati i manufatti e denunciate tre persone
Continua l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio a Capaccio Paestum.
In un’operazione condotta nelle ultime ore, gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi hanno posto sotto sequestro penale diversi manufatti in corso di realizzazione nel cuore della città antica, in Via Tavernelle, presso un’attività ricettiva.
L’intervento è scattato all’interno della zona sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della Legge n. 220/1957 (Legge Zanotti Bianco), che tutela l’area archeologica e i suoi dintorni da ogni forma di alterazione urbanistica.
A seguito degli accertamenti tecnici effettuati da parte del personale dell’ufficio urbanistica e dal personale della Polizia Municipale sono emerse gravi irregolarità che hanno portato al sequestro delle opere per impedirne la prosecuzione.
Per i fatti accertati sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria tre persone, unitamente alla società responsabile della gestione degli immobili interessati.
Le ipotesi di reato riguardano la violazione delle normative edilizie in aree sottoposte a vincolo archeologico e paesaggistico.
L’operazione è volta a monitorare il territorio affinchè si garantisca la tutela della zona archeologica di Paestum, sito UNESCO di valore inestimabile.