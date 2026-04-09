Battipaglia: scoperto con droga pronta per lo spaccio e una pistola clandestina. Arrestato
Trovato con la droga e un’arma clandestina, scatta l’arresto a Battipaglia.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per detenzione di arma clandestina.
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria è stato individuato in possesso di circa 433 grammi di cocaina, circa 277 grammi di hashish e circa 29 grammi di crack.
Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola semiautomatica priva di matricola, completa di caricatore e munizioni calibro 380.