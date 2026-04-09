Incidente stradale questa mattina a Montecorice, in località Capitello.

Un’auto con 4 persone a bordo è andata fuori strada precipitando in un burrone. Per estrarre i passeggeri è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania e Agropoli oltre a quello dei soccorritori speleo alpino fluviali. Inoltre, è stato attivato il soccorso aereo.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: l’auto potrebbe aver urtato un altro mezzo in transito, ma saranno i rilievi portati avanti dalle Forze dell’Ordine a fornire risposte certe.

I 4 passeggeri hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati negli ospedali di Vallo della Lucania, Salerno e Napoli.