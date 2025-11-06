Paura nelle prime ore di questa mattina a largo di Marina di Pisciotta, ad una distanza di circa 6 miglia dalla costa, un’imbarcazione è affondata.

A bordo si trovavano 3 persone che, per cause che saranno chiarite dagli inquirenti, sono cadute in mare. L’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto di Palinuro li ha messi in salvo dapprima una barca da pesca locale dirottata in zona dalla Sala Operativa, raggiunta nei momenti immediatamente successivi dalla motovedetta CP 2111 e il battello GC B148 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Ad attendere i tre in grave stato di iportemia c’erano le ambulanze provenienti da Ascea, Camerota e Palinuro che hanno provveduto a trasportare i naviganti al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sono state avviate le indagini per ricostruire le motivazioni che hanno portato all’affondamento del barchino.