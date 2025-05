I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato due 18enni marocchini e hanno denunciato un 17enne algerino accusati di concorso in furto aggravato.

A subire il reato sono state quattro atlete della Spes, scuola calcio della città, che hanno denunciato il furto dei loro smartphone e di 20 euro dagli spogliatoi della struttura sportiva di via Gonzaga in cui si stavano allenando.

I militari dell’Arma, dando subito il via alle indagini, hanno individuato i due 18enni in possesso della refurtiva. La Procura della Repubblica di Salerno ha disposto per loro la custodia in carcere a Fuorni.

Entrambi hanno già a carico dei precedenti e sono senza fissa dimora.

Per il loro complice 17enne la Procura presso il Tribunale per i Minori ha proceduto con la denuncia.