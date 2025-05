Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Capaccio Paestum in via Magna Grecia.

Un SUV Suzuki condotto da una 75enne del posto e uno scooter con in sella un 23enne del posto si sono scontrati per cause da verificare.

Il giovane a causa delle ferite riportate nell’impatto sull’asfalto è stato trasportato dai sanitari della Croce Rossa all’ospedale di Eboli.

Qui i medici ne hanno disposto il ricovero in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Municipale intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente.