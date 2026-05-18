Sabato il Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia ha arrestato un minorenne a Eboli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga predisposti con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Gli agenti hanno effettuato un controllo in un’abitazione nella quale erano presenti il padre e lo zio del giovane, entrambi sottoposti ai domiciliari.

Durante le verifiche i poliziotti hanno perquisito il minore, che aveva nascosto negli indumenti oltre 100 involucri contenenti cocaina e crack, per un peso di circa 24 grammi, e 240 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti di rito l’arrestato è stato accompagnato presso una struttura di accoglienza per minori a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.