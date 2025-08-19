Serre in festa per i 100 anni di nonna Lucia Esposito.

Nata il 18 agosto 1925 ad Aquara, nonna Lucia si stabilì presto a Serre, paese in cui incontrò l’amore, Costantino Di Rosario, con cui convolò a nozze nel 1949, e ha avuto tre figli: Nicola, Vincenzo e Alessandro. Circondata dall’affetto dei suoi cari è stata festeggiata al meglio.

La signora Lucia con grandi sacrifici, coltivando i propri terreni, dimostrando dedizione e forza di volontà, racconta spesso con orgoglio di essere riuscita a far studiare e laureare tutti e tre i suoi figli. Una vita umile, piena di forza e di coraggio.

Per l’importante traguardo anche l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Antonio Opramolla, l’ha voluta raggiungere per la lieta occasione, portandole l’abbraccio e l’augurio dell’intera comunità e donandole un bouquet di rose e una cornice d’argento con una dedica: “Donna forte, dalla vita semplice, che ha condiviso con tutti esperienza e amore. Con partecipata ammirazione e sincera gratitudine si celebra il traguardo dei cento anni. Testimone di una vita ricca di valori e affetti. Un cammino che continua ad ispirare chi ha avuto la fortuna di condividerlo”.