Auto a fuoco questa mattina sulla Statale 598 Fondo Valle d’Agri nel territorio di Marsico Nuovo.

Il conducente della vettura, notato il fumo, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo insieme agli altri due passeggeri. Si tratta di tre persone di Roccanova, in provincia di Potenza.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa d’Agri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

Ieri sera, sempre sulla Statale 598 a Marsico Nuovo, un uomo ha perso la vita a causa di un incidente che ha visto scontrarsi l’auto che stava guidando e un autobus.