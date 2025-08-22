E’ stata una serata dalle forti emozioni quella vissuta ieri sera nella Villa Comunale di Sapri da Mauro Pio Salzano, 22enne affetto da tetraparesi spastica, che lo accompagna fin dalla nascita.

Il giovane ha presentato il suo libro dal titolo “Milo il conquistatore del Mondo”. E’ un racconto scritto con il supporto della cugina che racconta le problematiche della disabilità vissute da un ragazzo che alla fine pur tra mille difficoltà riesce a superare tutti gli ostacoli che incontra quotidianamente.

All’incontro organizzato dal Comune di Sapri a fare gli onori di casa il sindaco Antonio Gentile, l’assessore alle Politiche sociali Gerardina Madonna e la Dirigente scolastica Maria Teresa Tancredi, che hanno evidenziato tutte le problematiche relative alla disabilità e la grande forza di Mauro Pio Salzano nel completare gli studi con il conseguimento del diploma di Informatica presso il “Leonardo da Vinci” di Sapri del Dirigente Corrado Limongi.

I molti presenti all’evento fortemente voluto da Mauro Pio hanno potuto riflettere sulle problematiche che vivono quanti devono affrontare i disagi quotidiani della disabilità. Mauro Pio, grande tifoso di calcio, nel corso degli anni di studio si è cimentato nel realizzare molti articoli sportivi su personaggi di rilievo del mondo del calcio.

Nel corso del suo intervento ha ribadito con orgoglio che il suo sogno è quello di poter diventare giornalista pubblicista. Intanto lo stesso Mauro Pio, applauditissimo, oltre a ringraziare i tanti presenti ha ribadito che ha in programma altri eventi di carattere culturale con la presentazione di altre due sue opere.

L’evento è stato moderato dalla giornalista Antonella Grippo.