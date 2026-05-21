Nuovi servizi saranno attivati pressi l’ospedale “SS Annunziata” di Sant’Arsenio.

Come spiegato dal sindaco Donato Pica i lavori sono in fase di completamento e l’ASL sta provvedendo ad organizzare i servizi, gli arredi e l’attrezzatura e sta predisponendo l’assegnazione del personale.

Nel mese di giugno entrerà in funzione la nuova Radiologia con strumentazione all’avanguardia e si darà il via alle attività dell’Ospedale di Comunità con 16 posti letto e spazi funzionali a disposizione dei degenti ma anche dei cittadini per quel che riguarda la consulenza medica e l’assistenza.

L’Amministrazione comunale assieme all’ASL sta lavorando all’ampliamento dei posti letto della struttura della doppia diagnosi, già funzionante da alcuni anni per quello che concerne le dipendenze da alcol e gioco d’azzardo.

Si prevede una rapida conclusione dei lavori della Casa di Comunità che sarà attivata, insieme ai laboratori, al terzo piano e da alcuni giorni è stata riaperta la Fisioterapia posta al piano terra.

Ai microfoni di Ondanews il primo cittadino spiega tutte le novità che riguardano il presidio.

-