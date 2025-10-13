La Regione Campania istituisce per il 22 maggio la Giornata regionale in memoria delle vittime di femminicidio
La Regione Campania istituisce ufficialmente la Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio, da celebrare il 22 maggio di ciascun anno per promuovere iniziative culturali e educative, nell’ambito delle istituzioni scolastiche anche mediante un concorso, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.
La Regione sostiene interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne e dei loro figli e nei confronti degli orfani di donne vittime di femminicidio e promuove iniziative, di tipo formativo e informativo, per la diffusione della cultura della non violenza.
“La violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona” si legge nella delibera che istituisce la Giornata.
Il disegno di legge presentato in precedenza è stato finalizzato all’istituzione di una giornata commemorativa di Giulia Tramontano, del figlio Thiago e in generale di tutte le donne vittime di femminicidio. Giulia, giovane originaria di Napoli, nel maggio del 2023 è stata uccisa a Senago, in provincia di Milano, dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese.