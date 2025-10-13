La Regione Campania istituisce ufficialmente la Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio, da celebrare il 22 maggio di ciascun anno per promuovere iniziative culturali e educative, nell’ambito delle istituzioni scolastiche anche mediante un concorso, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.

La Regione sostiene interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne e dei loro figli e nei confronti degli orfani di donne vittime di femminicidio e promuove iniziative, di tipo formativo e informativo, per la diffusione della cultura della non violenza.

“La violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona” si legge nella delibera che istituisce la Giornata.

Il disegno di legge presentato in precedenza è stato finalizzato all’istituzione di una giornata commemorativa di Giulia Tramontano, del figlio Thiago e in generale di tutte le donne vittime di femminicidio. Giulia, giovane originaria di Napoli, nel maggio del 2023 è stata uccisa a Senago, in provincia di Milano, dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese.