Battipaglia, evade il Fisco nel settore delle slot machine per oltre 320mila euro. Denunciato

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti del gestore di una society di noleggio di slot machine, Eurogiochi S.r.l.

L’uomo è stato denunciato per il reato di peculato.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai Finanzieri della Tenenza di Battipaglia, al termine della quale è emerso che il titolare della ditta aveva trattenuto per sè gli interi incassi di ben 102 slot machine collegate alla rete telematica dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato anzichè versare al Fisco le imposte maturate da gennaio ad ottobre 2018. L’ammanco per l’Erario è stato quantificato in oltre 320mila euro.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle di Salerno hanno così provveduto a sequestrare soldi liquidi, titoli, polizze vita, quote societarie e due immobili per un valore equivalente alla somma impropriamente trattenuta insieme alle 18 slot machine.

