Un altro pedone investito in strada a Salerno. Ieri mattina una donna è rimasta ferita in via Vestuti, nel quartiere di Torrione.

La malcapitata è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Il conducente si è fermato dopo l’impatto.

In seguito, come si legge su “Il Mattino”, è stato allertato il 118. I sanitari, giunti con l’ambulanza sul posto, l’hanno soccorsa e poi trasportata all’ospedale “Ruggi”. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Forze dell’Ordine a lavoro per ricostruire la dinamica dell’investimento che segue di pochi giorni altri episodi simili: in un caso un’anziana ha perso la vita dopo essere stata travolta in strada da un’auto.