L’associazione ANPANA OFFICIAL ODV di Salerno durante attività di controllo ambientale ha scoperto un sito utilizzato abitualmente per abbandono rifiuti di ogni genere, tra cui anche pneumatici.

La squadra in servizio ha effettuato rilievi fotografici e ha inviato un’informativa all’Anas e al Comune di Salerno con richiesta di ripristino dello stato del sito.

“Oltre che essere indecoroso alla visione anche dei turisti, i rifiuti non debitamente conferiti possono essere un veicolo di malattie e quindi mettono a rischio la salute di ognuno di noi diventando focolaio di epidemie” le parole del Coordinatore provinciale di Salerno Vincenzo Savarese.

L’associazione confida nell’intervento celere delle autorità.