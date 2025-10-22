Importante intervento della Polizia Locale di Battipaglia in un Istituto Superiore della città.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di un episodio che ha visto protagonista il padre di uno studente extracomunitario. L’uomo ha atteso all’uscita di scuola dei ragazzi per affrontarli. Alla base sembrerebbero esserci delle minacce rivolte al figlio.

Il gruppetto lo ha però accerchiato. Immediato l’intervento di una pattuglia di Polizia Locale e in particolare di un sottoufficiale in servizio che ha evitato il peggio.

Un minore è stato bloccato mentre nascondeva un tirapugni. Dopo un lavoro di indagine attraverso l’ausilio della videosorveglianza altri giovanissimi sono stati identificati: sono scattate le perquisizioni che hanno permesso di ritrovare un coltello e dell’hashish. Un giovane assuntore è stato segnalato alla Prefettura.

Denunciati un 16enne e un 18enne, entrambi studenti dell’Istituto.

L’attività di indagine è stata coordinata dal Vicecomandante Sottotenente Domenico Di Vita.