Sconti per le famiglie da Meta Centro a San Rufo.

“Quest’anno abbiamo dovuto incrementare leggermente le tariffe. Dovuto al fatto che la nostra gestione è stata colpita a sua volta da un incremento dei costi dei beni e servizi che acquistiamo dai nostri fornitori. Ciò nonostante, ci rendiamo conto che per chi ha una famiglia, con due fratellini o sorelline, oppure i genitori che vogliono fare sport insieme ai figli, l’incremento delle tariffe è ancora più doloroso” fanno sapere dal Polo sportivo.

Proprio per questo è stata pensata una formula Open per le famiglie che permette a tutti i membri della stessa di poter praticare tutte le attività sportive a tariffe scontate.

Gli sconti partono dal 20% per 2 membri per arrivare fino al 40% per chi ha più componenti tra genitori e figli.

La quota d’iscrizione e copertura assicurativa, con la compagnia Poste Servizi, per i primi 2 componenti è di 50 euro (invece di 70 euro), con un aumento di soli 15 euro per ogni componente aggiuntivo.

A ciò si aggiunge la possibilità di allungare la durata dell’Open scegliendo tra 3 mesi, 6 mesi e un anno, per beneficiare di ulteriori sconti con possibilità di rateizzazione.

Se hai una famiglia che vuole fare sport, Meta Centro ti consiglia di approfittare delle condizioni esclusive e molto vantaggiose.

