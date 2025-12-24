L’Arma dei Carabinieri ha tra i suoi obiettivi anche quello di avvicinare i più giovani per sensibilizzarli su alcune delle tematiche che li toccano più da vicino e che potrebbero influenzare il loro futuro.

Per questo motivo, in occasione della chiusura delle scuole in vista delle festività, i Carabinieri della Stazione di Campagna, agli ordini del Maresciallo Fabio Pignatiello, hanno tenuto un incontro molto partecipato nella Scuola Media della città.

Al centro della speciale lezione il bullismo e il cuberbullismo, i rischi che si corrono utilizzando sostanze stupefacenti, ma anche una serie di consigli per utilizzare al meglio i telefonini e navigare sul Web che, sempre più, è pieno di trappole per i giovanissimi.

Due ore in compagnia del Comandante Pignatiello in cui gli studenti si sono mostrati da subito curiosi degli argomenti trattati e hanno posto numerose domande al Maresciallo dell’Arma.

Al termine non sono mancati gli auguri per il Natale, con il monito di vivere anche le feste in tranquillità, nel rispetto delle regole che permettono alla comunità di divertirsi serenamente.