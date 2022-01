Basilicata terra di centenari. Nonna Peppina di Brienza spegne le 100 candeline

La Basilicata festeggia ancora una volta una centenaria. A spegnere le cento candeline, oggi, la signora Maria Giuseppina Bruno di Brienza.

La nonnina burgentina ha festeggiato il compleanno da centenaria circondata dall’affetto dei suoi familiari. Quattro figli, nove nipoti e cinque pronipoti, per i suoi cento anni ha ricevuto anche una targa dai Sindaci di Brienza e di Scalea. Infatti, attualmente la centenaria vive con una figlia che si trova proprio in Calabria, per questo il sindaco burgentino, Antonio Giancristiano, oggi ha raggiunto Scalea, ospite del sindaco calabrese Giacomo Perrotta.

“A nonna Peppina gli auguri da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Brienza per questo importante compleanno”, ha dichiarato Giancristiano.

La centenaria è nata a Brienza il 27 gennaio 1922, dove ha sempre vissuto. Per nonna Maria Giuseppina, conosciuta anche come Peppina, un secolo di amore e dedizione per la famiglia. In particolare, il Potentino si conferma sempre più terra di longevità. Sono tante, infatti, le persone centenarie e ultracentenarie in vita. E tante sono quelle pronte a spegnere le cento candeline.