Morì durante un’escursione. Lauria ricorda Fabio Limongi ad un anno dalla scomparsa

L’Amministrazione comunale di Lauria ed i familiari di Fabio Limongi hanno organizzato un momento commemorativo ad un anno dalla scomparsa. Limongi il 27 gennaio 2021 è venuto a mancare durante un’escursione, era guida esperta in escursionismo, istruttore della “Scuola Sci Monte Sirino”, gestore di impianti sciistici, tecnico di elisoccorso impegnato con il “Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata – Cnsas”.

La cerimonia ha avuto luogo presso la località Conserva, luogo a lui assai caro, alla presenza della Autorità civili, militari e religiose che con gli occhi lucidi hanno provato a ricordarlo.

Come sottolineato sulla pagina del Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata – Cnsas, a Fabio sarà intitolata una cima della catena montuosa del Sirino, “Cima Fabio Limongi”, è un riconoscimento che la comunità di Lauria e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarne le tante qualità interpretano certamente come un gesto di riconoscimento più che meritato per un proprio concittadino che ha fatto della sua passione uno stile di vita e di questa una professione, ma forse è corretto dire una missione, in cui ha creduto con tenacia e in cui ha profuso tempo, competenze, virtù umane tutte orientate alla promozione territoriale e turistica, vedendo nel Monte Sirino la sua punta di diamante.